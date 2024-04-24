صلوات متعددة بمناسبة الذكرى التاسعة بعد المئة لمجازر الإبادة الأرمنية

‎بتكليف من البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، لبّى مار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، بتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠٢٤ دعوة البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين، بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، لحضور القداس الإلهي بمناسبة الذكرى التاسعة بعد المئة لمجازر الإبادة الأرمنية، وذلك في باحة مدرسة القديس غريغوريوس المنوّر في الجعيتاوي - بيروت.

بعد القداس الإلهي، توجّه المشاركون إلى باحة بطريركية الأرمن الكاثوليك للمشاركة في الصلاة الخاصة التي أقيمت على نية شهداء الإبادة وذلك أمام النصب التذكاري وبحضور عدد كبير من رجال الدين والقادة الروحيين.