مدرب بيراميز: الفوز على البنك الأهلي مستحق وغياب رمضان صبحي سيكون مؤثرا

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب البنك الأهلي والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، مشددا على أنه يصف لاعبيه بأنهم أبطال بسبب الصعوبات ومواجهة فريق قوي للغاية بغض النظر عن مركزه في الدوري فهو يضم لاعبين على أعلى مستوى، بجانب اللعب في حرارة عالية زاد من صعوبة اللقاء.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء أن جميع اللاعبين كانوا أبطالا وقدموا أفضل ما لديهم خلال اللقاء وفخور بتدريبهم والآن يعمل الجميع على عدم خسارة أي مباراة مستقبلا ولابد من الفوز المتتالي والمستمر حتى يواصل الفريق صدارة البطولة.

يورتيشتش عبر عن حزنه لغياب رمضان صبحي عن اللقاءات المقبلة بسبب الطرد المباشر ولكن في المقابل الفريق يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تعويض غيابه والجميع على استعداد لمواصلة المشوار بكل قوة حتى التتويج باللقب.

وواصل فريق بيراميدز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالفوز على ضيفه البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري.

أحرز ثلاثية بيراميدز إبراهيم عادل ومصطفى فتحي “هدفين” في الدقائق 45 و 55 و74 بينما سجل ثنائية البنك الأهلي سعيدو سامبوري وكريم بامبو في الدقيقتين 50 و 52.

وشهد اللقاء طرد النجم رمضان صبحي لاعب بيراميدز بعد تدخل قوي على قدم أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة حافظ بها على صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.