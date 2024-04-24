في غياب حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من الغرافة بالدوري القطري

تلقى فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، هزيمة من ضيفه الغرافة برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري القطري.

غاب حمدي فتحي عن مباراة الوكرة والغرافة؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على الأخيرة أمام الشمال في الجولة الماضية.

افتتح فرجاني ساسي التهديف لصالح الضيوف في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم الغرافة بهذا الهدف.

في الشوط الثاني، أدرك أيوب عسال التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله محمد بن يطو الهدف الثاني في الدقيقة 53.

نجح ياسين براهيمي في تعديل النتيجة في الدقيقة 59، لتصبح 2-2، قبل أن يضع اللاعب نفسه الغرافة في المقدمة من جديد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ثم اختتم أحمد الجانحي الرباعية في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

سجل حمدي فتحي، 4 أهداف وصنع 3 آخرين في 17 مباراة شارك بها مع الوكرة في الدوري القطري بالموسم الجاري 2023-2024.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 38 نقطة، يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري، خلف الغرافة الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة في المرتبة الرابعة.