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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البيت الأبيض: بايدن يوقع على مشروع قانون حظر تطبيق تيك توك

بايدن
بايدن
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أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون حظر تطبيق "تيك توك" ليصبح قانونًا.

وكان قد أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت الماضي، قانونا قد يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس"، وتاليا بالصين.

ويتهم مسئولون أمريكيون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و"التلاعب بهم".

وعلى مدار السنوات الماضية خاضت الإدارة الأمريكية حربا ضد تطبيق التيك توك الصيني، حيث حذرت المخابرات الأمريكية  الشهر الماضي  من تطبيق " تيك توك " وتأثيره على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ومن جانبها ذكرت أفريل هاينز، مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، خلال جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس النواب، إن الصين قد تستغل تطبيق "تيك توك" للتأثير على الانتخابات.

وردًا على استفسار من الممثل الديمقراطي رجا كريشنا مورثي فيما يتعلق بإمكانية استخدام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لـ TikTok للتأثير على الانتخابات، قالت هينز: "لا يمكننا أن نستبعد أن الحزب الشيوعي الصيني سيستخدمه".

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