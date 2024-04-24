بالصور.. احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير سيناء بشرم الشيخ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة حفلا فنيا، أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني احتفالا بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة، وذلك على المسرح المكشوف بممشى السلام السياحي بمدينة شرم الشيخ.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الأربعاء شهد الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبدأت الفعاليات مع عرض فني لفرقة تلقائيين قصر ثقافة الطور بقيادة الفنان علي عبد الفتاح، تضمن باقة متنوعة من أغنيات التراث السيناوي منها "أهلا وسهلا، يا ريم الوادي، اشتقنا يا حلو، وبحر الهوا" بحضور محمد حجاج مدير الإدارة العامة للفنون الشعبية وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء وعدد من أبناء وشباب المحافظة.

وتواصلت فعاليات الحفل المنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، قدمت خلاله مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية والطربية منها "صورة، مصر اليوم في عيد، تلات سلامات، أنت عمري، وميدلي لسيد درويش".

وهنأ محافظ جنوب سيناء أهالي المحافظة بهذه المناسبة الوطنية الغالية وأثنى على الفرق المشاركة بالاحتفالية، كما قدم الشكر لوزارة الثقافة مشيدا بالتعاون في إقامة المزيد من الحفلات بالمجان خلال الفترة المقبلة بعدد من الأماكن السياحية المختلفة بالمحافظة.

وتحيي فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية عرضا فنيا آخر مساء اليوم بساحة العلم بمدينة الطور استمرارا للبرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بالذكرى 42 لتحرير سيناء في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، والذي تتنوع فعالياته بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

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