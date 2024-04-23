مفاجأة.. طارق مؤمن يقصي دييجو ويتأهل لنصف النهائي بطولة الجونة للإسكواش



فى مفاجأة من العيار الثقيل تأهل المصرى طارق مؤمن، لاعب وادى دجلة والمصنف الثامن على العالم، الى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

جاءت نتيجة الاشواط كالتالى:

«11-6، 11-4 و11-5».

بهذا الفوز تأهل المصرى طارق مؤمن، لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، ليواصل طارق مؤمن مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

