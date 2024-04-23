خامنئي يكثف الضغوط لفرض ارتداء الحجاب في جميع أنحاء إيران

أعلنت إيران عن فرض جديد لارتداء الحجاب الإلزامي، وأطلقت خطة نور، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما بدأت إيران هجومها الجوي ضد إسرائيل.

وجاءت حملة القمع في أعقاب بيان للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قال إن تجاهل الحجاب هو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.

بحلول يوم الخميس، كانت إذاعة صوت أمريكا تتلقى تقارير، تم تداولها أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، عن انتشار مستمر وواسع النطاق للقوات الخاصة، وموظفي إنفاذ القانون، وعملاء يرتدون ملابس مدنية للجمهورية الإسلامية في شوارع العديد من المدن في إيران.

على الرغم من اعتقال العديد من النساء والفتيات، لا تزال المقاومة المدنية للنساء ضد القوات الحكومية في شوارع إيران مستمرة، وتحظى بدعم المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي.

انتقلت فاطمة حيدري، شقيقة جواد حيدري، المتظاهر الشاب الذي قُتل خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 في قزوين، إلى منصة التواصل الاجتماعي X. وأشارت إلى احتجاز عايدة شكرمي، شقيقة متظاهر آخر مقتول، نيكا شكرامي. في احتجاجات المرأة والحياة والحرية قائلة: "القتال الذي بدأه نيكاس، إيداس مستمر".

كما تحدثت جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، العامل والمدون الذي توفي أثناء الاستجواب أثناء اعتقاله.

وقالت "لقد اعتقل المضطهدون المجرمون في نظام خامنئي عايدة شكرمي. الصمت في مواجهة الحرب ضد الفتيات والنساء في أمتنا يعني التواطؤ مع الظالمين المتعطشين للدماء".

وقد أكد بعض المراقبين، الذين يتأملون التصريحات الأخيرة لخامنئي، أن التوجيه جاء من الأعلى. ومن بين هذه المجموعة إحسان سلطاني، المحلل السياسي.

وقال سلطاني: "قبل أسبوعين، أعلن خامنئي رسميًا أن "الحجاب واجب ديني؛ وسواء قبلته أم لا، يجب عليك الالتزام به". لمدة ثلاثة عقود، ظل إما بعيد المنال أو ادعى: "أنا لست خبيرا"، كلما تم اتخاذ قرار، لكنه هذه المرة تقدم شخصيا وأصدر الأمر بالحرب الداخلية.

ومنذ بيان خامنئي، يعتقد المراقبون أنه مسؤول عن الإجراءات الواسعة التي اتخذتها السلطات الحكومية. وبعد أن شدد المرشد الأعلى على ضرورة تصعيد الضغوط للحفاظ على ما أسماه "الالتزام بالمعايير الإسلامية"، أعلن قائد الشرطة أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحجاب الإلزامي اعتبارًا من 13 أبريل.