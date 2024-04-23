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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي عددا من ذوي الهمم ويأمر بصرف مكافاّت لهم لتفوقهم الدراسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى صباح  اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام عدد من الطلبة ذوى الهمم ( مكفوفين ) من أبناء المحافظة  لتقديم الدعم اللازم لهم وتلبية مطالبهم . 
وخلال اللقاء أجري محافظ المنوفية حواراً مفتوحا مع الشباب  للتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي ، وقرر صرف مكافآت مالية تشجيعاً لهم علي تفوقهم الدراسي فضلا عن صرف مواد غذائية ولحوم لمساعدتهم على تلبية متطلبات أسرهم المعيشية مراعاة لظروفهم .

كما أمر باصطحاب أحد الطلبة  إلى مستشفى رمد شبين الكوم  لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة استجابة لمطلبه ، مؤكدا أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين ولا سيما ذوي الهمم للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم .
وفي نهاية اللقاء أعرب الشباب عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية لهم ، مقدمين الشكر والتقدير لحرصه وتواصله الدائم مع ذوي الهمم ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية ذوي الهمم شبين الكوم محافظ المنوفية