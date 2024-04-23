محافظ المنوفية يلتقي عددا من ذوي الهمم ويأمر بصرف مكافاّت لهم لتفوقهم الدراسي

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام عدد من الطلبة ذوى الهمم ( مكفوفين ) من أبناء المحافظة لتقديم الدعم اللازم لهم وتلبية مطالبهم .

وخلال اللقاء أجري محافظ المنوفية حواراً مفتوحا مع الشباب للتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي ، وقرر صرف مكافآت مالية تشجيعاً لهم علي تفوقهم الدراسي فضلا عن صرف مواد غذائية ولحوم لمساعدتهم على تلبية متطلبات أسرهم المعيشية مراعاة لظروفهم .

كما أمر باصطحاب أحد الطلبة إلى مستشفى رمد شبين الكوم لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة استجابة لمطلبه ، مؤكدا أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين ولا سيما ذوي الهمم للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم .

وفي نهاية اللقاء أعرب الشباب عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية لهم ، مقدمين الشكر والتقدير لحرصه وتواصله الدائم مع ذوي الهمم ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .