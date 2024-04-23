سحب الأعمال من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تطوير شارع فريد ندا ببنها

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبة بديوان عام المحافظة، اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

جاء ذلك لمتابعة ما جرى من تطوير بشارع فريد ندا “المرحلة الثانية” وأيضًا متابعة سرعة إنهاء الأعمال فيما تبقى من المشروع بمنطقة النافورة وحديقة نقطة الارتكاز الأمني “الكمين” وحديقة الشهداء والحديقة المجاورة لمديرية الطرق والنقل والحدائق الموجودة بمدخل شارع فريد ندا من الطريق الزراعي.

وجرى سحب الأعمال من إحدى الشركات المنفذة وإسنادها للشركة أخرى ومن خلال جدول زمني جرى الاتفاق عليه على سرعة إنهاء المشروع بالكامل.

وأجرى المحافظ ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى جولة ميدانية شملت المرور على شارع فريد ندا بالكامل.

وخلال الجولة جرى رصد عدد من السلبيات في تنفيذ المشروع ووجه المحافظ الشركة الجديدة التي جرى إسناد استكمال المشروع إليها بتلافيها، كما وجه رئيس مدينة بنها بمتابعة ري الحدائق الموجودة بالشارع والاهتمام بالمظهر الحضاري والحفاظ على الأشجار التي جرى بزراعتها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مدخل شارع فريد ندا علي الطريق الزراعي حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رصف الجزر الوسطى، واستكمال إنشاء أحواض الزراعة ورصف بلاط الانترلوك.

كما تابع المحافظ ورئيس الجهاز أعمال إنشاء شبكة الري والكهرباء للحديقة ووجه بدفع الأعمال وتجميل الشعار الموجود بمدخل الحديقة وتقليم الأشجار التي لم يتم إزالتها.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسعى على قدم وساق للانتهاء من المشروع بالكامل لإبراز المظهر الحضاري للمدينة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير عواصم المحافظات والاهتمام بمداخلها ومخارجها.