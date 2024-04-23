"بحوث الصحراء" يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ

استقبل اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المحافظة بشرم الشيخ الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، لبحث آخر الاستعدادات لإطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو القادم.

وقال الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ ترحب باستضافة هذا المؤتمر المهم، والذي يناقش مشكلة تواجه التنمية المستدامة فى مصر والشرق الأوسط ويعتبر منصة مهمة لتوضيح الدور الإقليمى والدولى لجمهورية مصر العربية.

من ناحيته صرح" شوقى" بأن المؤتمر ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" بالمشاركه مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذى تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS.

وأضاف شوقى بأن المؤتمر يهدف الى الفعالية العلمية والتواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.

يسعى المؤتمر أيضًا إلى تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري والزراعة والصناعة، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والتطورات في تكنولوجيا تحلية المياه والطاقه.

وأكد أهمية مشاركة مختلف الجهات العلمية والحكومية والخاصة في هذا المؤتمر، لتبادل الخبرات والمعرفة وصياغة استراتيجيات مشتركة لتحقيق أمان مائي مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضرورة تعاون مختلف الجهات للتصدي لتحديات ندرة المياه وضمان توفير مصادر مائية آمنة ومستدامة ومن المتوقع أن يكون مؤتمر تحلية المياه الخامس منصة هامة لتبادل الخبرات والأفكار الرائدة، ولوضع خطط عملية لدعم جهود تحلية المياه في المنطقة وتعزيز الاستدامة المائية على المدى الطويل وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات وورش عمل تفاعلية تتناول التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه و تأثيراتها على البيئة وسبل تحسين الاستدامة البيئية لهذه العمليات كذلك يناقش التحديات التي تواجه عمليات تحلية المياه في المنطقة، مثل التكاليف والكفاءة الطاقوية، ويقدم أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتلك التحديات.

يتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لعدد 25 دولة حيث يقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه ، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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