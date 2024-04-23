انفجارات قوية تدوي في مقاطعة أوديسا الأوكرانية

الثلاثاء 23/أبريل/2024 - 03:14 ص

أفادت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في أوديسا، مع استمرار التحذير من غارات جوية في المقاطعة.

وقالت الصحيفة في بيان على "تلغرام": "أوديسا... السكان المحليون يتحدثون عن انفجار قوي آخر".

كما نشرت الصحيفة في وقت سابق أنباء عن انفجارات في أوديسا.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وأوديسا ونيكولاييف.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنته الاستخبارات الأوكرانية.