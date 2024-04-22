ارتياح داخل جهاز المنتخب الوطني بعد عودة ثنائي الأهلي

تلقي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، خبر سار قبل خوض المعسكر المقبل استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هذا الخبر بعودة ثنائي الأهلي إمام عاشور ومحمد الشناوي للمشاركة مع الفريق الأحمر قبل مواجهتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ما يعني جاهزيتهما للانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادة العميد.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب العميد في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.