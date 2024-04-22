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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يتفقدان سوق الأحمدية الحضارية بمنطقة الجيش

القباح ومحافظ أسوان
القباح ومحافظ أسوان يتفقدان سوق الأحمدية الحضاري
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تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان سوق الأحمدية الحضارى بمنطقة الجيش ، والتى تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2 ، وتم الإنتهاء من إنشاؤها بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه ، لتضم 104 محال متنوع الأنشطة منهم 88 محلاً تجارياً يتم تنفيذهم على مرحلتين للخضراوات والفاكهة ، فضلاً عن 16 محلاً سيتم تخصيصها للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات ، وأيضاً كافتيريا ، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الإعاقة ، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة ، وكاميرات للمراقبة .

 وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعى على أن الوزارة ستقوم بتقديم حزمة من المزايا والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة ، علاوة على تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة ، وغيرها من المزايا والخدمات التى تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة .

ولفتت إلى أن ذلك سيساهم فى تحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى ، وبالتالى الاستدامة للأنشطة المتنوعة التى سيقومون بتنفيذها بهذا السوق .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم الإسراع بإنهاء إجراءات التسليم ليتم توفير جهة مختصة لإدارتها للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال .

وأكد على أهمية الالتزام أيضاً بنهو المكان المخصص لانتظار السيارات ، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسوق لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها ، وخاصة أنه تم تأمينه ليضاف هذه السوق الحضارى والنموذجى لسلسلة السويقات التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات .

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي سوق الاحمدية الحضاري أخبار محافظة أسوان