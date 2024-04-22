تشاهدون اليوم.. ديربى ميلان فى الدورى الإيطالى والاتحاد يستضيف الإسماعيلى

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:

*الدوري الإسباني:

09:00 إشبيلية × ريال مايوركا

*الدوري الإيطالي:

06:30 روما × بولونيا

08:45 ميلان × انتر ميلان

*الدوري المصري:

04:00 زد اف سي × الجونة

07:00 الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

07:00 الداخلية × مودرن فيوتشر