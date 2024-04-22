تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
*الدوري الإسباني:
09:00 إشبيلية × ريال مايوركا
*الدوري الإيطالي:
06:30 روما × بولونيا
08:45 ميلان × انتر ميلان
*الدوري المصري:
04:00 زد اف سي × الجونة
07:00 الاتحاد السكندري × الإسماعيلي
07:00 الداخلية × مودرن فيوتشر
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. ديربى ميلان فى الدورى الإيطالى والاتحاد يستضيف الإسماعيلى
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى: