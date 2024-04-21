ليفركوزن يتعادل مع دورتموند بسيناريو درامي ويعزز صدارته للدوري الألماني

حافظ باير ليفركوزن، على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بتعادل مثير 1-1 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم الأحد، في إطار الجولة 30 من بطولة الدوري الألماني.

شهد الشوط الأول من المباراة ندية وحذرا من كلا الفريقين، حيث ركز كل منهما على إغلاق المساحات في خط دفاعه وعدم الاندفاع الهجومي خوفا من تلقي هدف مبكر.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الإثارة والهجمات من كلا الجانبين، حيث سعى دورتموند لتسجيل هدف بينما حاول ليفركوزن تعزيز صدارته للدوري.

في الدقيقة 81، تمكن نيكلاس فولكروج من تسجيل هدف التقدم لدورتموند من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من ماركو رويس.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، كثف ليفركوزن هجماته بحثا عن هدف التعادل، وتمكن جوسيب ستانيسيتش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (90+7) من تسديدة مقوسة سكنت شباك دورتموند.

بهذا التعادل، رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، علما بأنه حصد اللقب بشكل رسمي في الجولة الماضية.