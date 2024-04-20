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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بعد غد.. الفلبين تشارك في أكبر تدريبات عسكرية مشتركة مع أمريكا

الفلبين
الفلبين
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تستعد الفلبين للمشاركة في أكبر تدريبات عسكرية مُشتركة مع الولايات المتحدة تعرف بـ "باليكاتان"، خلال الفترة من 22 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المُقبل.

وأكد مساعد المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، جوناثان مالايا - للصحفيين حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /السبت/ - أن بلاده لا تستعد للحرب وأنها غير مطروحة على طاولة المناقشات وليست من أدوات الفلبين، موضحًا أن تلك التدريبات تعقد سنويًا منذ سنوات.

ويشارك في التدريبات العسكرية المقبلة نحو 16 ألف جندي فلبيني وأمريكي، بالإضافة إلى عدة جنود أخرى من أستراليا وفرنسا على القيادة والسيطرة والتدريب الميداني، والمساعدة المدنية الإنسانية، كما قدمت الفلبين دعوة إلى اليابان للانضمام إلى تدريبات "باليكاتان" المقرر عقدها العام المقبل.

كما سيحضر مسئولون من 14 دولة من بينها، بروناي وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام كمراقبين خلال التدريبات المقبلة.

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