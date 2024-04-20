فيدان: مصر وتركيا بلدان شقيقان وتعاونهما يحقق منافع للمنطقة وليس الشعبين فقط

السبت 20/أبريل/2024 - 12:47 م

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه تبادل مع وزير الخارجية سامح شكري الكثير من المواضيع منها الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال وإثيوبيا.

وشدد على أن بلاده لديها تعاون وثيق مع مصر في كل المسائل، قائلا: "يجب علينا أن نتحرك معا لأن تركيا ومصر بلدان شقيقان في حوض المتوسط، ولدينا إمكانية مهمة جدا للتعاون ليس فقط لمنافع شعبينا وإنما لمنفعة المنطقة".

وقال فيدان "إنه فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، نحن نولي اهتماما كبيرا بمسألة الاستقرار ووحدة ليبيا، وتناولنا كيف نتعاون معا وكيف نعمل بشكل منتظم، وما هي المقترحات التي يمكن أن نقوم بتنفيذها، واتخذنا القرار بمواصلة المباحثات بشأن هذا الصدد".

وأضاف: "كما تناولنا الحرب الأهلية في السودان، وكيفية إيقاف تلك الحرب، ومدى تأثيرها على المنطقة وخطط التسوية هناك، وتبادلنا الآراء واتخذنا القرار بالعمل المشترك".

وتابع قائلا: " فيما يتعلق بإثيوبيا والصومال، فإن هناك مشكلة جديدة هناك، حيث إننا تناولنا هذا الموضوع وأكدنا على وحدة أراضي الصومال وسيادته، وأن الخلاف السياسي لا نريد أن يتحول إلى اشتباك، وتبادلنا الآراء في هذا الصدد".