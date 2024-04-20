حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب لأسباب فنية وشخصية

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أنه غير مقتنع بقيادة حسام حسن، للمنتخب الوطني للكثير من الأسباب.

وقال «طولان» في تصريحاته عبر برنامج «الكلاسيكو» الذي تقدمه سهام صالح عبر قناة DMC: لست مقتنعًا بقيادة حسام حسن لمنتخب مصر لأسباب فنية ويحق لكل إنسان التعبير عن رأيه بحرية في هذا الأمر.

وأضاف حلمي طولان: أحد الإعلاميين خرج علينا بتصريحات تهاجم أي المنتقدين لتولي حسام حسن إدارة تدريب المنتخب الوطني، أحب أقوله احنا في بلد حريات وكل شخص حر في رأيه.

وانهي طولان تصريحاته قائلا: حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر وهذا رأي ولن أتراجع عنه مطلقا.