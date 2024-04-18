لدغته والقبر .. كل ما تريد معرفته عن الذباب الصحراوي

أطلقت هيئه الأرصاد الجوية فى وقت سابق ، إنذارا شديد اللهجة فيما يخص حركة وهبوب رياح الخماسين التي يأتي فى فصل الربيع وتستمر خمسين يوما مؤكدا أنه ليس من الضرورى أن تكون متصلة إذ أنها قد تحدث على فترات، محذرة من انتشار الذباب الصحرواى الذي يوصف كونه أخطر أنواع الذباب .

نقدم هنا كل ما تريد معرفته عن الذباب الصحراوي.

صفاته

أجمع علماء الارصاد بانه حجمه لا يزيد عن ربع سنتيمتر اذ يتخذ الوان عديده أكثرها انتشار الازرق والبنى والاسود وجميعها بلدغته المؤلمه يسبب امراض خطيره

سر تسميته

اكد خبراء الارضاد ان سر تسميته يعود إلى هبوب رياخ الخماسين التى تبدأ بهبوبها من الصخراء حامله معها رمال الصحراء المحملة بالذباب اذ وصل تحديدا إلى محافظة مرسى مطروح بسبب هبوب الرياح السودانيه الجنوبيه لصحروايه وعلى ذلك بحذر خبراء الارصاد من أضرار ذلك النوع من الذباب

أسباب ظهور هذا النوع من الذباب

أجمع الخبراء على مجموعه من النصائح وقد وجهوها إلى المواطنين من اهمها، ضرورة غلق النوافذ والشيايك حافاظ على سلامتهم وعدم تعرضهم لهذا لنوع من الذباب موضحين اسباب ظهوره على مصر تحديدا ذلك بكونها أكثر الدول عرضه لغزو ذلك النوع من الذباب وذلك بسبب موقعها الجغرافى ومناخها الذى يعرضها لهبوب رياح الخماسين الحامله لرمال الصحراء والباعثة فى ذلك على انتشارذلك النوع من الذباب الذى يتأصل موطنه بالصحراء ثم ينتقل عن طريق الرياح إلى الاماكن الاهلة بالسكان فضلا عن انهما تهب مصخوبه بدرجة حرارة مرتفعة تنذر بوجود الذباب فضلا عنن بعض الحشرات وعلى ذلك طبقا لتلك الظاهرة المتوقعة

نصائح للمواطنين حال تعرضهم للذباب الصحراوي

أجمع االخبراء على مجموعه من النصائح لمواجهة ذلك الطوفان من الذباب واضراره اذ وينصحون اولا : باغلاق النوافذ والشبابيك ذلك لانه هذا النوع من الذباب تكمن خطورته فى كونه يتغذى على القمامه والمخلفات وعلى الاشياء المتخمرة التى بها يكون التعرض لكل الامراض الخطيره ثانيا : برش المبيدات الحشريه ثالثا : بستحدام مصائد الذباب وينصحون باستخدام البخور بالمنازل لطرده ، مؤكدين بحذر شديد على اضراره بانها بالغة الخطورة اذ تسبب لدغتها المؤلمه فى الحاق المعرض لامراض خطيره منها الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسى كما انه يؤثر على تقليل كميه الحليب بسبب اصابه الابقار به فضلا عن انه يهدد الامن الغذائى .. فسلاما على مصر والمصريين وحفظهم الله ورعايهم