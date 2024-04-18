رئيس الوزراء: عام 2024 سينتهي بالتعافي من أزمة الأسعار بشكل كامل

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن القوات المسلحة ووزارة الداخلية وفرتا منافذ كبيرة للأغذية خلال شهر رمضان، التي كان لها دور كبير في توفير السلع بأسعار موحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التموين والمنافذ الخاصة بالمحافظات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم التوجيه للمحافظات باستمرار المنافذ وتظل موجودة على مدار العام لوجود وفرة من السلع، لافتًا إلى أن المصانع كانت قبل الوقت الحالي تعمل بـ50% من طاقتها، وكان هنالك تحدٍ في توفير الكم المطلوب وهذا ما أدى إلى زيادة الأسعار.

وتابع: «أدت زيادة الأسعار إلى قيام ضعاف النفوس، بتخزين السلع وحجبها وتزويد الأسعار، ولكن في الوقت الحالي ليس هناك أي شكوى من الإفراج عن السلع، ووجود وفرة في المعروض، ووجود منافسة تؤدي بعد ذلك إلى انخفاض السعر، والإجراءات في تحسن مستمر، وسينتهي عام 2024 بالتعافي من الأزمة، وأصبح هناك توافرا في العملة الصعبة وتعمل المصانع بكامل طاقتها».