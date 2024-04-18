برلمانية تقترح خطة مهمة للاكتفاء الذاتي من القمح قبل احتكاره

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تنفيذ مقترح بزراعة القمح من دون تربة للاكتفاء الذاتي قبل تعرضه لاحتكار المستوردين، وذلك إعمالا المادة رقم 243 اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واقترحت أمل سلامة، خطة تتبعها شركة زراعية ألمانية تحقق اكتفاء ذاتي من سلعة القمح دون الحاجة إلى استيرادها، في ظل ما تشهده بعض المحاصيل الزراعية والاستراتيجية المهمة من نقص في السوق، واحتكار من قِبل بعض التجار لترتفع أسعارها أضعاف على عاتق المواطن البسيط.

وقالت عضو مجلس النواب: «ابتكرت شركة زراعية ألمانية أسلوب زراعي فريد لزراعة القمح بنظام الزراعة المائية على أرفف باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبإنتاج يعادل 26 ضعف الأراضي المفتوحة بعدد 6 دورات في العام الواحد، حيث قدمت شركة «إنفارم» Infarm الناشئة تقدما كبيرا نحو حل أزمة الأمن الغذائي العالمي عبر زراعة القمح في البيئة نفسها التي يمكن التحكم فيها».

وأضافت «سلامة»: وزرعت الشركة القمح دون استخدام التربة أو كيماويات إبادة الآفات، وبمياه أقل بكثير من الزراعة التقليدية، وهي تُعتبر أول شركة زراعة داخلية تُنبت محصولا أساسيا.

وأشارت النائبة إلى أن هذه تقنية ثورية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بمصر بمساحة قليلة للغاية، موضحة: رغم أن هذه التقنية مكلفة فالصوبة الزراعية الواحدة قد تتكلف بتجهيزاتها ما لا يقل عن 2 مليون جنيه للفدان لكنها تحقق اكتفاء ذاتي.

واقترحت أمل سلامة، عقد تعاون مع وزير الزراعة القادم وهذه الشركة الألمانية لتوطين هذه التقنية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لنشر ربع مليون صوبة بالمحافظات لزراعة القمح والتي تعادل زراعة 6.5 مليون فدان قمح جديد.