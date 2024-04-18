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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا لمواجهة الاتحاد

سيراميكا
سيراميكا
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أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الاتحاد السكندرى، وذلك على ملعب "ستاد المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالى:
حراسة المرمى: محمد بسام 
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي. 
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بينما يقع فريق الاتحاد فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي الاتحاد السكندري لدوري المصري الممتاز تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا