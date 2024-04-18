محافظ سوهاج يفتتح توسعات محطة معالجة صرف صحي إدفا

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، توسعات محطة معالجة صرف صحي إدفا بمركز سوهاج، إحدى مكونات مشروع تجمع صرف صحي إدفا، والذى تبلغ تكلفته الاجمالية 215.6 مليون جنيه؛ لخدمة 88 ألف نسمة حتى عام 2057، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.



وتفقد المحافظ مكونات المحطة واستمع إلى شرح مفصل عن مشروع تجمع صرف صحي إدفا ، والذى يضم محطة المعالجة بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب لكل يوم، بتكلفة 29 مليون و 160 ألف جنيه، وشبكات صرف صحي إدفا بتكلفة 100 مليون جنيه، وأطوال 19.5 كيلو متر، بالإضافة إلى محطة الرفع الرئيسية وتصرف 95 لتر لكل ثانية، بتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطة ضخ المياه المنقاة وتصرف 45 لتر/ ثانية، بتكلفة 26 مليون و 300 ألف جنيه.



يضم مشروع تجمع صرف صحي إدفا كذلك " أحواض الموازنة بتكلفة 3 ملايين و421 ألف جنيه، ومحطة رفع صرف 60 لتر/ ثانية، وغابة شجرية بمساحة 125 فدان، بتكلفة 34 مليون جنيه، بالإضافة إلى خط الطرد بطول 5.2 كيلو متر، و1900 وصلة منزلية.