بوريل: يجب توسيع نظام العقوبات في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن هناك حاجة إلى مراجعة لتحسين نظام العقوبات في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وقال بوريل للصحفيين في جزيرة كابري، حيث تعقد مجموعة السبع اجتماعا: "سيتعين علينا مراجعة نظام" العقوبات "من أجل توسيعه وجعله أكثر كفاءة"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأضاف بوريل أنه منذ يوليو 2023، كانت هناك قيود على صادرات الشركات الأوروبية إلى إيران من "المكونات التي تسمح بإنتاج هذا النوع من الأسلحة".

وتابع الدبلوماسي الأوروبي: "لذلك سنزيدها، والشيء المهم هو تنفيذ قرارنا".

ودعا بوريل إسرائيل إلى ضبط النفس، قائلا إن المنطقة “على حافة الحرب”.

وقالت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، إنها ستفرض قريبا عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني، وقالت إنها تتوقع أن يتبعها الحلفاء بإجراءات موازية.