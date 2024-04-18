بالفيديو.. خبير أثري يكشف مستجدات مشروع تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة

أثنى أحمد عامر الخبير الأثري، على مشاركة القطاع الخاص في العديد من مشاريع التطوير القومية، مثل متحف شرم الشيخ والغردقة، والحديقة المتحفية بالمتحف المصري الكبير، إضافة إلى منطقة أهرامات الجيزة والمطاعم الصديقة للبيئة التي تم إنشائها، مؤكدًا على أن الدولة تسعى لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات القومية وليس الآثار فقط.

وأكد الخبير خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أن الفترة القادمة ستشهد توسع كبير في المشروعات الآثرية القومية، مشيرا إلى أن هناك ربط بين المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة على اعتبار إنشاء ممشى سياحي وتلفريك.

وتابع، أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات، سيشهد إنشاء منطقة لركوب الخيل والجمال، ووجود وحدات إطفاء مركزية، بجانب بوابات جديدة للطاقة الاستيعابية لتنظيم دخول الحفلات السياحية، وإضافة إلى ماكينات الخدمات الذاتية لشراء التذاكر الإلكترونية، ويأتي في عملية التطوير ايضا، دورات مياه وقاعات سينما ومركز طبي ومركز جولف وعربات نقل كهربائية، مشيرا إلى أن هذه المنطقة مُدرجة على قائمة التراث العالمي.