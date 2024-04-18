إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 14 شخصاً، اليوم، الخميس، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالقرب من منطقة الخطارة بمركز أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل "ثلاجة"، بالقرب من منطقة الخطارة بمركز أسوان، مما أسفر عن إصابة 14 شخصاً، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.