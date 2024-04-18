السبت المقبل.. انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 بحملات إزالة التعديات ببني سويف

صرح الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بأنه من المقرر انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات، اعتبارا من السبت المقبل ، ويتم تنفيذها ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة وذلك في الفترة من 20 أبريل الجاري حتى 9 مايو المقبل ، فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة

من جهته، أشار اللواء حازم عزت السكرتير العام ، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" تم عقد اجتماع تحضيري، للإعداد والتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ تلك المرحلة من الموجة ، والتي كان من مقرر إجراؤها في الفترة من 23 مارس الماضي إلى 12 أبريل الجاري ، قبل أن يتم إرجاؤها للموعد الجديد بسبب شهر رمضان والأعياد ، حيث تم وضع وتنفيذ جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.