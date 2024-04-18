اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد و شديد الحرارة علي جنوب الصعيد و دفئ علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الخميس نشاط رياح علي مناطق من والوجه البحري والقاهرة الكبري و السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغري 22 درجة .