تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار بحملة تموينية بالعريش

وجهت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بشمال سيناء اليوم حمله تموينيه للمرور على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والدواجن وفحص شكاوى المواطنين فى إطار المتابعات الميدانية لمديرية التموين وتنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي والدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء و رأفت العبد مدير المديرية.

أسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه

وقام نبيل الغزال مدير إدارة تموين العريش وعمرو عبدالستار مدير إدارة شئون التموين بالمديرية بالمرور على المخابز البلدية لمتابعة الاوزان والمواصفات الخاصة بالخبز واسفر المرور عن تحرير ٣ تقارير مخابز نقص أوزان.

كما قامت إدارة الرقابة التجارية بالمرور على محطات الوقود بالمحافظة لرفع مقاسات الأرصدة ومطابقتها للسجلات والوارد من شركات البترول والتأكد من جودة المنتجات البترولية وبحث بعض شكاوى المواطنين علما بأن جميع ارصدة المواد البترولية متوفرة ويتم الصرف للمواطنين دون وجود زحام او اختناقات.

وقامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالمرور على المخابز السياحية والافرنجية لمتابعة بيع الخبز للمواطنين حيث تم تخفيض سعر الرغيف بنسبة ٢٥ % وجاري المتابعة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية.