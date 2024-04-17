جمال شعبان يؤكد: القهوة تحمي من 12 مرضًا ليس له علاج

يعد مشروب القهوة مفيد للقلب والكبد كما ان هناك مرض يقل خطر الإصابة به عند تناول القهوة بكمية مناسبة في اليوم، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب

وقال شعبان إن الأشخاص المستمرين على شرب القهوة يوميا أقل إصابة بمرض الكبد الدهني

وأضاف أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض الكبد الدهني، مشيرا الي أن شرب فنجانين منها يوميا يمنع تشمع وتليف الكبد.

وأوضح أن القهوة تصبح أكثر فعالية في الوقاية من مرض الكبد الدهني ومحاربة مضاعفاته عند إنقاص الوزن الزائد بنسبة 10% في ظرف 12 شهرا والانتظام في ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة ونصف يوميا.

وأكد أن مرض الكبد الدهني لم يصل العلماء لاكتشاف علاج نهائي له، مشيرا إلى وجود أمراض أخرى تمنع القهوة الإصابة بها، أبرزها :

- الأزمة القلبية.

- الجلطات الدموية.

- السكتة الدماغية.

- تليف الأعصاب.

- ألزهايمر.

- الخرف المبكر.

- جلطة المخ.

- سرطان الثدي.

- سرطان القولون.

- سرطان الكبد.

- العدوي الميكروبية المستعصية.

واختتم شعبان حديثه بتوضيح أن القهوة تساعد على علاج الاكتئاب وجفاف العين، بالإضافة إلى أهميتها لمرضى السكري.