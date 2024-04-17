محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة المياه والصرف الصحى بقرية بركة

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد للاعمال الكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، بهدف رفع كفاءة المغذى الخاص بتشغيل طلمبات المحطة ، بمعرفة الشركة المنفذة للاعمال، وكذا فريق من المهندسين المتخصصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

رافق المحافظ كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

من جانبه قال محافظ قنا، أن محطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية تبلغ طاقتها التصميمية ٣٠ ألف م3/ يوم لخدمة مركز نجع حمادى بالكامل، فضلا عن جميع القرى المخدومة بالصرف الصحي ضمن خطة متكاملة للاحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءتها بالكامل تزامنا مع استقبال فصل الصيف وزيادة الاستهلاك .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة الرفع الرئيسية بقرية بركة ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على راس اولويات الشركة، مع وضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلى لتلبية مطالب المواطنين بمحافظة قنا بما يضمن تقديم خدمة متميزة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ، تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى.

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