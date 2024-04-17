بوتين: خطر تفشي الأوبئة الجديدة لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة للمشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الإفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية، المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، إن خطر تفشي الأوبئة الجديدة لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا، وإن موسكو منفتحة على التعاون في مجال الرعاية الصحية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن رسالة بوتين، التي قرأتها رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية آنا بوبوفا: "إن خطر تفشي الأوبئة الجديدة أو انتشار الأمراض الخطيرة المعروفة بالفعل لا يزال مرتفعا للغاية. والقارة الإفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات وتحتاج إلى بناء سريع للقدرات الطبية والعلمية والتكنولوجية لحماية السكان من الأمراض المعدية المختلفة، وإن روسيا من جانبها مستعدة للتعاون الأكثر نشاطا في هذا المجال الحيوي للرعاية الصحية".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن "برنامج موسكو لمساعدة الدول الإفريقية في مجال الصحة الصحية والوبائية، والذي تم إطلاقه عام 2023، ينص على تسليم عشرة مختبرات بيولوجية متنقلة عالية الاحتواء، وتدريب أكثر من 350 متخصصا إفريقيا، وإجراء سلسلة من الأبحاث العلمية المشتركة".

ورحب بوتين، بالمشاركين في المؤتمر، مشيرا إلى أن الحدث جاء بناء على المبادرات المطروحة في القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج عام 2023.

وأكد بوتين أن "المشاركين في المؤتمر هم ممثلو الإدارات والخدمات الحكومية ذات الصلة، والمهنيون الطبيون، وعلماء الأوبئة، وعلماء الأحياء الدقيقة من 20 دولة. وسيكون لديهم بالتأكيد فرصة لتبادل الأفكار المهنية وخبراتهم في منع ومكافحة تفشي الأمراض المعدية. وأعتقد أن هذا العمل المشترك سيحقق نتائج ملموسة وسيعمل على حماية صحة سكان إفريقيا".

