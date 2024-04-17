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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير تكنولوجيا يكشف خطورة فرض رسوم لتوثيق الحسابات على موقع x

موقع x
موقع x
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انتقد محمد عزام، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، طرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خاصية توثيق حسابات موقع «X» مقابل دفع رسوم، مشيرا إلى أن هذا الأمر أفقد الخاصية مصداقيتها.

وأشار في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إلى أن «ماسك حاول تقليل الحسابات الوهمية المسؤولة عن نشر أخبار كاذبة على المنصة، ما دفعه لفرض رسوم على المستخدمين الجدد مقابل النشر والإعجاب والرد».

وأضاف أنّ إيلون ماسك أصدر قرار السماح بدفع رسوم مقابل توثيق الحسابات بسبب القلق من التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمعات، واستغلال الحسابات الزائفة في نشر الشائعات، خاصة أن العام الحالي هو عام الانتخابات الأمريكية.

واعتبر خبير تكنولوجيا المعلومات، فرض التوثيق على الحسابات «تصرف غير منطقي»، لأن الخطوة تسمح لأي شخص يملك 8 دولارات بتوثيق حسابه على المنصة، حتى لو كان جديدًا، ما أفقد توثيق الحسابات مصداقيتها، وتسبب في فوضى عليها.

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