تعليم الفيوم تحصد أول جمهورية فى مسابقة القصة القصيرة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية - إدارة الصحافة والإعلام) عدد من المسابقات على مستوى الجمهورية، ومنها مسابقة القصة القصيرة، ومسابقة الإذاعة المدرسية.

وحققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، بإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وناصر الحادقة موجة عام الصحافة بالمديرية، وفريق العمل بالصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس.

ففي مسابقة القصة القصيرة ، فازت الطالبة سلمى مصطفى رجب عمرى - بالمرحلة الابتدائية بمدرسة التقوى الإسلامية الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة الإذاعة المدرسية ، فازت مدرسة الفيوم الثانوية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (المرحلة الثانوية) ، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (نادية محمد يوسف، مريم مصطفى كمال، مودة محمود، مريم مصطفى رمضان، روان وليد، هاجر محمد ، بسملة إكرامي ، روان أيمن )

كما فازت مدرسة دفنو الإعدادية للبنات - إدارة إطسا التعليمية، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية (المرحلة الإعدادية)، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (بسملة محمد، جنا لملوم، ياسمين عادل، سارة السيد فرحات، صفا جندي، كنزي عثمان، حبيبة ناصر ، ميار عاطف)

وفي التعليم الفني، حققت مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية، المركز الخامس على مستوى الجمهورية، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (ملك حسين، إسراء أشرف، حبيبة أحمد، نوال سيد، دنيا محمود، مريم عصام، ملك محمد ربيع، هدى خالد )

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للمدارس والطلاب الفائزين في مسابقات الصحافة المدرسية والإعلام التربوي على مستوى الجمهورية.



ووجهت وكيل الوزارة الشكر للشئون التنفيذية وتوجية عام الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس.

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