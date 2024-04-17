أياب دورى الأبطال.. تشكيل هجومى متوقع لمانشستر سيتى فى قمة أرسنال

يستضيف فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، نظيره ريال مدريد الإسبانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى قمة أياب ربع نهائى بطولة دورى أبطال اوروبا "الشامبيونز ليج"، والتى يستضيفها ملعب "الاتحاد".



وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بماراثون تهديفي قبل أن ينتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل سداسية اللقاء، اللاعب برناردو سيلفا بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة لصالح السيتى، وفيل فودين فى الدقيقة الـ 66، وجوسكو جفارديول فى الدقيقة الـ71، بينما جاءت أهداف الريال عن طريق اللاعب روبن دياز الذى سجل هدفا فى مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ12، ورودريجو فى الدقيقة الـ12، وفيديريكو فالفيردي فى الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع ان يخوض الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، روبن دياز، أكي.

خط الوسط: رودريجو، برناردو سيلفا، دي بروين.

خط الهجوم: فودين، جريليش، هالاند.



يسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، والاحتفاظ به للموسم الثانى على التوالى، بعدما ظفر به فى نسخته الأخيرة لأول مرة فى تاريخه.

ويدخل مانشستر سيتى اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعد نتيجة لقاء الذهاب، وتحقيقه تعادلا بثلاثة أهداف لكل فريق، كما اعتلى قمة مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، بعد الصراع القوى والشرس مع ليفربول وأرسنال.