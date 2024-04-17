حملات يومية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال التطوير والتجميل بشارع المنيسى، بالاضافة إلي متابعة الأعمال الجارية بمبنى الحملة الميكانيكية فضلا عن استمرار حملات مكثفة للقضاء على الحشرات الطائرة بمركز ومدينة فاقوس حفاظاً على المواطنين من الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية باستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها ( منية المكرم - الدروس - ابو غنية - كفر محمد اسماعيل ) وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز ومنها ( الهيصيمية ) وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمدخل عزبة المهادوة التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم حيث تم تركيب كشافات ليد جديدة وبالوحدة المحلية بالحلوات تمت أعمال صيانة وتركيب كشافات لأعمدة الإنارة بشارع داير الناحية وشارع العرب بالحلوات.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الإشغالات والتعديات على الطريق العام من الباعه الجائلين والمحلات بمحيط المحطة ونفق عرابى وميدان عرابى والقصر الابيض وشارع فاروق وشارع البوسته وذلك لمنع الباعة الجائلين من افتراش الارصفه امام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية امام المخالفين، كما قامت رئاسة الحي بكنس الأتربه والسفوحة من نطاق الحى بشارع فاروق وشارع الجلاء ومحطة مياه الشرب.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف الجهود وحملات النظافة اليومية وازالة كافة الاشغالات والتعديات بنطاق الوحدة المحلية بملامس على طريق ملامس/ المحمدية ومدخل عزبة المركبية لاظهار القريه بالمظهر اللائق الذى يليق بمواطنيها.

وبالوحدة المحلية بالتلين تم عمل حملة صيانة بأعمدة الإنارة طريق كفر الدير/ ابوطوالة وطريق الرشاح/ أبو طواله حفاظاً على امن وسلامة المواطنين.

وبالوحدة المحلية بالسعديين تم شن حملة نظافة على الطرق الداخلية ورفع مخلفات وتراكمات القمامة من علي الطرق الرئيسية ومداخل القرى بالسعديين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بش حـــمـــلـــة لـــرش الـــرزاز للــقـــضـــاء على يـــرقـــات الـــبـــعـــوض والـــذبـــاب بــشـــوارع المـديــنــة لخلق جو بيئى نظيفة حرصاً على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث والامراض المعدية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر باطلاق حملات بمختلف شوارع المدينة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة التى قد تعوق حركة السير وعلى مدار اليوم لضبط حركة السير وتحقيق السيولة المرورية وقد اسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بعدد من شوارع مدينة كفر صقر، كما اهتمت رئاسة المركز بمنظومة الإنارة على الطرق العامة الداخلية والخارجية والطرق العامة للوحدات المحلية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.