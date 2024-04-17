«مش متعودين على الهزيمة».. أول تعليق من كهربا بعد مباراة القمة

أعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه وغضبه من الاتهامات التي وجهت له بإدعائه الإصابة خلال مباراة القمة 127 أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وتلقى الأهلي، هزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة يوم الاثنين الماضي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وسقط محمود كهربا مغشيا عليه في أرض الملعب عقب نهاية المباراة وسط حالة من القلق قبل أن يتدخل طبيب الأهلي لإسعاف اللاعب.



ونشر محمود كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رساله قال فيها: شكرًا من قلبي لكل الناس اللي سألت عليا أنا الحمد لله والشكر لله بخير ربنا يخليكوا.

وأضاف: أما بالنسبة للناس اللي متعودين على التمثيل والأفلام وادعائهم للمرض دي مش طريقتنا الحمد لله، ولا عمري هدعي المرض عشان مكسب أو خسارة.. بس معلش أصل إحنا مش متعودين على الخسارة ولا عارفين إحساسها ومش متعودين عليها زي ناس كتير مش بيأثر فيهم لأنها مش جديدة عليهم.

وأنهى كهربا رسالته لجماهير القلعة الحمراء: “بشكر الجمهور اللي على طول في ضهرنا وربنا يديم علينا نعمة جمهور الأهلي”.