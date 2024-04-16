النيابة تستعلم عن مصابين مشاجرة بالأسلحة في السلام

فتحت نيابة السلام تحقيقات موسعة في ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة أصيب خلالها شخصان بالرصاص، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات استقبالها شخصين مقيمين بدائرة القسم مصابين برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة. وبالانتقال وبسؤالهما أقرا بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم تصادف حدوث مشاجرة بين شخصين وسائق بسبب أولوية المرور قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من فردين خرطوش ما نتج عن ذلك إصابتهما. تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، طلقات نارية، سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.