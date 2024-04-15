"الاستثمار الأوروبي" يقر 4.3 مليار يورو للابتكار والأعمال والعمل المناخي والنقل والمياه في أوروبا

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم الاثنين على تمويل جديد بقيمة 4.3 مليار يورو لتحسين النقل الإقليمي وتوزيع الطاقة، وتسريع الاستثمار التجاري في الابتكار والعمل المناخي، وتوسيع تخزين الطاقة، وتحسين معالجة المياه والنفايات.

وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو - في بيان - "إن الوصول إلى التمويل أمر بالغ الأهمية لنمو الأعمال وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات.. ستساعد المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها اليوم الشركات الأوروبية على الابتكار وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين وسائل النقل العام وإعادة التدوير المحلية، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتنا".

كما وافق مجلس الإدارة على تمويل بقيمة 3 مليارات يورو لدعم الاستثمار في الأعمال التجارية الذي سيعزز الابتكار البحثي للشركات، ويعالج فجوات التمويل التي تعيق نمو الشركات المتوسطة، ويدعم توسيع الأنشطة في مناطق التماسك، ويعزز العمل المناخي في القطاع الخاص.

ويتضمن ذلك مبادرة جديدة لتمويل مشروعات البحث والتطوير المبتكرة من قِبَل الشركات في فرنسا، ومشروعًا لمعالجة أوجه عدم اليقين الناجمة عن تقلبات الطاقة والتضخم والحرب ضد أوكرانيا، فضلًا عن الدعم الموجه للاستثمار في الإبداع في مختلف أنحاء إيطاليا، بما في ذلك مناطق التماسك.

ووافق مجلس الإدارة أيضًا على دعم بنك الاستثمار الأوروبي لخطة تمويل جديدة طويلة الأجل لتقاسم المخاطر لدعم الابتكار الأكثر خطورة والمشاريع التي تركز على النمو بالتعاون مع الشركاء المصرفيين والتأجير في جميع أنحاء أوروبا.

كما تم الاتفاق على دعم بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار في العمل المناخي من قبل الشركات في خمس دول بوسط أوروبا، لمساعدة شركات الهندسة والبناء والتصنيع على تقليل استخدام الطاقة وتكاليفها.

ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على تمويل بقيمة 805 مليون يورو للطاقة النظيفة، ويشمل ذلك الاستثمار لتحسين توزيع الكهرباء في ألمانيا لتمكين تكامل القدرات المتجددة الإضافية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لشحن السيارات الكهربائية ومن الصناعة، وحماية البنية التحتية للطاقة من مخاطر الطقس الشديد.

كما وافق المجلس على دعم الاستثمار لتوسيع تخزين طاقة الشبكة في منطقة البلطيق لتمكين زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات.

كما تمت الموافقة على تمويل مبسط جديد لدعم استثمارات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة الحجم في إيطاليا، بالتعاون مع شريك تمويل محلي.

ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل النقل المستدام في فرنسا، بما في ذلك تنفيذ الحافلات الكهربائية والدراجات الكهربائية، وتجديد وتحديث القطارات والترام والمترو، وتحسين إمكانية الوصول. سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بشراء السندات الخضراء الصادرة عن مشغل النقل الإقليمي لتمويل العملية.

وأخيرا، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل الاستثمار في الاقتصاد الدائري من قبل هيئة مرافق إقليمية منظمة في إيطاليا لتحسين توزيع مياه الشرب وحماية إمدادات المياه من الأحوال الجوية القاسية، وزيادة القدرة على إعادة تدوير النفايات.