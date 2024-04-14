محاضرة فيديو لفريق يد الأهلي استعدادا للسوبر الأفريقي

عقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لرجال يد الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الأحد بمقر إقامة البعثة بمدينة وهران في الجزائر.

وحرص ديفيز على مناقشة بعض الأمور الفنية للاعبين في إطار التجهيز لمباراة الفريق غدًا أمام فريق بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وراجع ديفيد ديفيز مع لاعبي الفريق الأدوار المحددة لكل لاعب وفقًا للخطة التي استقر عليها في ضوء دراسته لمباريات المنافس.

ويلتقي فريق الأهلي مع بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي غدًا الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر (السابعة والنصف بتوقيت القاهرة) على صالة القرية الأوليمبية.