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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قمة الإثنين.. 5 محظورات على جماهير الزمالك والأهلي

ارشيفية
ارشيفية
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حددت هيئة استاد القاهرة الدولي بعض الممنوعات على الجماهير في مباراة القمة  بين الزمالك والأهلي والتي تقام غدا الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة 10 لمسابقة الدوري الممتاز.
ووافقت الجهات المختصة على حضور 20 ألف مشجع، حيث تقرر حضور 10 آلاف للأهلى ومثلها للزمالك في لقاء القمة .

ووضعت هيئة استاد القاهرة أبرز الممنوعات كالتالي:
1- منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه.
2- منع الشماريخ والألعاب النارية.
3- منع الليزر.
4- منع اي مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات"
5- حظر العبوات الزجاجية والأدوات الحادة.

وقال وليد عبد الوهاب، فى تصريحات صحفية، إن الاستاد جاهز لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك، من إضاءة ومرافق وأرضية الملعب.

وأضاف أنه تم إجراء صيانة للاستاد على أعلى مستوى، وهناك استعدادات مكثفة من جانب هيئة الاستاد لخروج المباراة بالشكل الذي يليق بها، مشيراً إلى أنه تم تحديد بوابات دخول الجماهير وموعد فتح البوابات أمامهم بوقت كاف لضمان التنظيم الجيد خلال عملية الدخول والخروج من مختلف البوابات.

وأشار المدير التنفيذي للاستاد إلى أن الملعب سيتم رشه قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

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