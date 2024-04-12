جولات مرورية لمتابعة استعدادات مستشفيات مصيف رأس البر في ثالث أيام العيد

شهدت مستشفى رأس البر في دمياط، انتظام العمل بالعيادات الخارجية الصباحية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، بالمقر الرئيسي للمستشفي بشارع المديرية واستقبال أعداد كبيره من أهالي ورواد رأس البر الكرام، وبناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و في إطار المتابعه المستمره من مديريه الشئون الصحيه لاعمال التطوير و رفع كفاءة المستشفي خلال اجازه عيد الفطر المبارك.

وزار فريق إدارة الحوكمة والرقابة بمديرية الصحة بدمياط العيادات الخارجيه وكان في استقباله الدكتورة شروق المنزلاوي المدير المناوب ورئيس فريق السلامه والصحه المهنيه بالمستشفي و منال البيصال وكيله هيئه التمريض بالمستشفي.

وتم المرور علي استعدادات المستشفى ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الحالات بالعيادات الخارجيه اثناء اجازة عيد الفطر المبارك ، حيث تم متابعه خطة نوبتجيات المستشفي خلال اجازة عيد الفطر و التاكيد على زيادة عدد الاطباء وعدم التغيير في الجداول الا باذن رسمى ، بالاضافة الى متابعه معدلات توافر الادوية و المستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل بالمستشفي ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى.

وتم أيضا المرور على مستشفى رأس البر المركزي لمتابعة اخر التجهيزات الانشائية للمستشفي وبيان احتياجات العيادات الخارجيه الصباحيه والمسائية الحاليه في الفتره القادمه واخر مستجدات اعمال التطوير وكفاءة البنيه التحتيه لكل الاقسام و ذلك من خلال اعمال الصرف والكهرباء والتشطيبات و غيرها وذلك للحصول علي اعلي مستوي من التطور والكفاءة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتنوع الخدمات المقدمه بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى.