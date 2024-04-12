فرنسا تعيد عائلات دبلوماسييها من طهران

قالت الخارجية الفرنسية إنها قررت إعادة عائلات الدبلوماسيين في طهران إلى فرنسا.

ونصحت الخارجية الفرنسية في وقت سابق الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

كما دعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران إذا عمدت طهران إلى قصف إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.

وتتأهب إسرائيل لضربة انتقامية محتملة من إيران ردا على استهداف قنصلية الأخيرة في دمشق، ورجح مسؤولون أمريكيون أنها باتت وشيكة وقد تكون "أكبر من المعتاد".