"الإنتاج الحربي" تشارك بمنتجاتها المدنية بمعرضي "EGY HOME " و"WATEREX EXPO 2024"

يشارك قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بتنظيم جناح لمنتجات قطاع الأسرة بمعرض EGY HOME ، و الذي يقام خلال الفترة من 24 إبريل من الشهر الجاري حتى 24/6/2024 و المقرر إقامته بمول وسط العاصمة التجاري – خلف مؤسسة الأهرام – موقف الترجمان بوسط البلد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي ، و الحرص أيضاً على المشاركة بهذه المنتجات بالمعارض المختلفة التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.

قال محمد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن المعرض سيضم العديد من المنتجات المدنية و منها التكييفات –ثلاجات – بوتاجازات بأنواعها - سخانات بأنواعها – غسالات.

كما أكد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية و بأسعار منافسة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين و دعم الاقتصاد الوطني.

و في سياق متصل أشار بكر إلى أن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي سيقوم بالاشتراك في المعرض الدولى الثامن لتكنولوجيا تنقية و تحلية المياه و معالجة مياه الصرف WATEREX EXPO 2024، و المزمع إقامته خلال الفترة من 28-30/4/2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

و أوضح أن هذا المعرض يعمل على تعزيز أهمية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في توطين تكنولوجيا تحلية و معالجة مياه الصرف الصحي، حيث قام عدد من شركات الإنتاج الحربي بالمشاركة بالعديد من المنتجات الخاصة بمجال المياه و منها (جهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي - نموذج محطة المياه السطحية - محطة معالجة و إعادة استخدام مياه غسيل السيارات – محطة معالجة و إعادة استخدام المياه الرمادية - نموذج الري المحوري – محرك واحد حصان – موتور رفع المياه 2 حصان – أغطية صرف صحي – محابس مياه 3 بوصة – طلمبة مياه الفلاح ).

و من الجدير بالذكر أن معرض WATEREX EXPO يعد أكبر معرض و مؤتمر سنوي في مصر للمهنيين في صناعة "المياه و البنية التحتية للمياه" و الذي تأسس لمواكبة السياسة الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يشارك به أكثر من 50 شركة دولية و أكثر من 18 جناحاً دولياً من أكثر من 20 دولة حول العالم مثل (ألمانيا – النمسا - المجر – الصين – المملكة العربية السعودية – فرنسا- إيطاليا – إنجلترا – تركيا – أسبانيا – الدنمارك و غيرها)، و يعد معرض WATEREX EXPO أكبر نقطة تجمع دولية لعرض تقنيات "معالجة المياه و الصرف الصحي" في الشرق الأوسط و أفريقيا.