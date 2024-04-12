"جاليري قرطبة" يستضيف معرض تأثيري للتشكيلي عصام كمال

يستضيف جاليري قرطبة، بادارة الناقد محمد الجبالى، معرض تأثيرى للفنان عصام كمال، وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ إبريل ٢٠٢٤ فى تمام السادسة مساء، ويستمر حتى 8 مايو.

وعن الفنان عصام كمال، قال تشكيليون:" صياد يقتنص اللحظة ليصنع فنه من انفعال طارئ أو مشهد عابر ربما يمر المئات من البشر أمامه ولا يلفت نظرهم ..استطاع أن يمتلك ناصية فرشاته حيث يتلاعب بألوانها كيف شاء صانعًا أطيافًا مبهجة تلامس الأفكار والوجدان راصدًا ومسجلاً تاريخ القاهرة القديمة بمعمارها العتيق وناسها الطيبين وشوارعها ذات العبق الخاص".

الفنان التشكيلي عصام كمال عبد الله، من مواليد 1966 القليوبية، التحق بدراسات حرة فى الفنون الجميلة، عضو نقابة الفنانين التشكيليين شعبة التصوير.

وشارك في العديد من المعارض داخل وخارج مصر، منها معرض كلثوميات بالمغرب، معرض فينسيا الدولى للقطع الصغيرة، قطاع الفنون التشكيلية، معرض دبي الدولي 2020،كما شارك بالمعرض العام الدورة 40 ، وحصل على ميدالية التميز بمعرض "من وحي الأبنودي" بقصر الأمير طاز 2015 .

وأقام الفنان عصام كمال العديد من المعارض الشخصية منها معرض "حدوتة مصرية" بقاعة الباب سليم بالأوبرا 2016، ومعرض شخصي بقاعة آرت كورنر بالزمالك 2018، ومعرض "زهور الربيع" بقاعة كايرو بوكس بالمعادى 2019، وشارك بعملين في معرض "لوحة لكل بيت" المقام بالمملكة العربية السعودية.

وتم اقتناء بعض أعماله لدى متحف الفن الحديث ووزارة الثقافة وبعض الشخصيات داخل وخاج مصر، وحصل على منحة التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة، وصدر له العديد من الرسوم الصحفية بجريدة الأخبار ومجلة صباح الخير.