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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تعرف على أهم المعلومات والارشادات للوقاية من نباتات الحساسية الموسمية

تعبيرية
تعبيرية
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 يعاني العديد من الناس فى بداية فصل الربيع من أعراض الحساسية الموسمية والتى قد تاتى مع ظهور بعض النباتات الموسمية وفقا لما قالت الدكتورة غولنارا ميميتوفا الأخصائية في أمراض الحساسية.

وأضافت أن سبب الاصابة بالحساسية الموسمية هو نتيجة للغبارالناتج عن تلك الاشجار والمنتشر فى الهواء والذى يسبب العديد من الأعراض المزعجة .

وتابعت الدكتورة غولنارا : تظهر تلك الأعراض عند تعرضهم لغبار الطلع الذي تطلقه بعض أنواع النباتات مثل أشجار البتولا والبندق والبلوط  ونبات ذيل القط  و65%  تقريبا من الأشخاص الذين يعانون من أعراض الحساسية الموسمية.

وأشارت الطبيبة إلى أن التعامل مع مسببات الحساسية الموسمية يكون صعبا أحيانا وكون غبار الطلع ينتشر في الهواء في بعض أوقات السنة و لذا نصحت من يعانون من هذا المرض بالتقليل من السير في الهواء الطلق في فترات إزهار بعض النباتات وفي حال عودتهم من المشي إلى المنزل يجب عليهم استبدال ملابسهم بسرعة والاستحمام للتخلص من غبار الطلع الذي قد يكون قد علق على شعرهم وأجسامهم.

ونوهت ميميتوفا إلى أن من يعانون من أعراض الحساسية الموسمية يجب عليهم اللجوء إلى الأطباء المختصين لإجراء التحاليل اللازمة ومعرفة مسببات الحساسية لديهم والحصول على الأدوية المناسبة عند الضرورة.

وصف وقاية علاج نباتات حساسية