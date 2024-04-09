إسرائيل تهدد إيران ولبنان

هددت إسرائيل إيران ولبنان بالتداعيات الخطيرة في حالة حدوث أي هجوم على تل أبيب.

وتأتي هذه التهديدات وسط توتر متزايد بين البلدين، بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وقد رد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باعتبار الحرب غير مرغوب فيها، ولكنه أكد أن إسرائيل سترد بشكل فوري إذا تعرضت لأي هجوم.

كما أشار كاتس إلى أن إسرائيل قامت بردود فعل محدودة على إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله والحوثيين، ولم تستخدم كامل قدراتها. وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية أن إسرائيل سترسل طائرات وجنودًا في حالة تحليق الصواريخ من لبنان نحو تل أبيب.

وذكر مصدران من المخابرات الأميركية أن توقعاتهم تشير إلى أن أي هجوم إيراني سيتم على الأرجح من خلال وكلاء في المنطقة وليس مباشرة من إيران. وأشارا إلى أن إيران حثت جماعات موالية لها على تنفيذ هجوم واسع ضد إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. كما أشار المصدران إلى أن الهجوم قد يحدث هذا الأسبوع.

فيما صرح الجيش الإسرائيلي بأنه قصف موقعًا عسكريًا سوريًا ردًا على إطلاق الصواريخ على هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. وحسب التقارير، فإن الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق أسفرت عن مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بما في ذلك قادة.