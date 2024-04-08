رئيس مدينة سفاجا يكرم حفظة القرآن الكريم الفائزين بمسابقة الأوقاف

كرم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، ٥٨٠ من حفظة القرآن الكريم الفائزين بمسابقة إدارة الأوقاف الرمضانية، والأئمة المتميزين وظيفيا وعلميا بالمركز الإسلامي، بمنحهم شهادات التقدير، في إطار التعاون المثمر بين محافظة البحر الأحمر، ووزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ عبد الباسط عثمان أحمد مدير إدارات أوقاف البحر الأحمر، نائبا عن فضيلة الشيخ هاني عنتر السباعي مدير أوقاف البحر الأحمر، والأستاذ كمال عبد الوهاب بكير مدير إدارة سفاجا التعليمية، وفضيلة الشيخ بدري بغدادي حامد مدير إدارة أوقاف سفاجا، وفضيلة الشيخ محمد أبو القاسم وفيش منطقة أوقاف سفاجا، وفضيلة الشيخ حسن محمد أحمد الرفاعي أمام مسجد المركز الإسلامي.

أوضح رئيس المدينة، أن تكريم حفظة القرآن الكريم حق أصيل لهم، مؤكدا عليهم تطبيق مبادئه في حياتهم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، من سمو بالأخلاق وارتقاء بالمعاملات بين الناس، لافتا إلى أن التكريم ليس هدفا في حد ذاته بل تعبير عن تقدير واحترام حملة كتاب الله العظيم، مقدما شكره لأولياء أمور وأسر حفظة القرآن الكريم.

وهنأ اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا وجميع الحضور، الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتقاط الصور التذكارية مقدمين الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة، موضحا أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثلا أعلى يحتذى به.

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