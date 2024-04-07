برلماني: هناك اهتمام كبير من جانب الرئيس السيسي بمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وحرصه على استكمال جلسات الحوار واستمرار النقاشات المفتوحة من أجل الاستثمار في نتائج هذا الحوار في مجابهة التحديات الراهنة.

وأضاف خلال مداخلته عبر التليفزيون المصري، أن الرئيس السيسي اهتم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بتوجيه رسائل تؤكد حرصه على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، ورسم خارطة طريق تحقق آمال المصريين في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى التأكيد على موقف مصر الداعم والمستمر للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة

وأوضح أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تضمنت التأكيد على قوة أبناء مصر وروحهم الوطنية التي ساهمت في شق الصخر في كل ربوع الوطن، وتأكيد أيضًا أن الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة، والسعي نحو أن تكون مصر في صدارة الأمم، ودور القوات المسلحة المصرية وجميع فئات المجتمع، إعلاميين ومثقفين في دحر الإرهاب ومواجهة التحديات التي استهدفت أمن واستقرار البلاد.