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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي المنارة ومرجليوت بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الاسرائيلية
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اعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي المنارة ومرجليوت بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع أصوات انفجارات قوية في الجولان، وأن صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن رشقة صاروخية أطلقت من القطاع الشرقي لجنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

ومن جانبه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: جاهزون على المستوى الأمني تمهيدا للرد على أي سيناريو قد يتطور ضد إيران
 

صفارات الإنذار مستوطنتي المنارة ومرجليوت الجليل الأعلى الجولان