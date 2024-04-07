صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي المنارة ومرجليوت بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي المنارة ومرجليوت بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع أصوات انفجارات قوية في الجولان، وأن صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن رشقة صاروخية أطلقت من القطاع الشرقي لجنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

ومن جانبه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: جاهزون على المستوى الأمني تمهيدا للرد على أي سيناريو قد يتطور ضد إيران

